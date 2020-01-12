Тренер «Монреаля»: Ковальчук действует крайне профессионально
- Reuters
«Ковальчук действует крайне профессионально. Сегодня он отдал несколько классных передач, которые привели к голевым возможностям. Он уважительно относится к продолжительности своих смен и к нашей системе игры. Поэтому партнёры на него смотрят и следуют его примеру. Полюбить его очень легко», — приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.
В последнем матче своей команды с «Оттава Сенаторз» (2:1 ОТ) Ковальчук записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.
Ранее сообщалось, что Ковальчук поднялся на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в овертайме.