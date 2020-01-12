Тренер «Монреаля»: Ковальчук действует крайне профессионально

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен высоко оценил качества российского форварда Ильи Ковальчука.
Тренер «Монреаля»: Ковальчук действует крайне профессионально
  • Reuters

«Ковальчук действует крайне профессионально. Сегодня он отдал несколько классных передач, которые привели к голевым возможностям. Он уважительно относится к продолжительности своих смен и к нашей системе игры. Поэтому партнёры на него смотрят и следуют его примеру. Полюбить его очень легко», — приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.

В последнем матче своей команды с «Оттава Сенаторз» (2:1 ОТ) Ковальчук записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

Ранее сообщалось, что Ковальчук поднялся на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в овертайме.

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