Тренер «Монреаля»: Ковальчук действует крайне профессионально

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен высоко оценил качества российского форварда Ильи Ковальчука.

«Ковальчук действует крайне профессионально. Сегодня он отдал несколько классных передач, которые привели к голевым возможностям. Он уважительно относится к продолжительности своих смен и к нашей системе игры. Поэтому партнёры на него смотрят и следуют его примеру. Полюбить его очень легко», — приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.

В последнем матче своей команды с «Оттава Сенаторз» (2:1 ОТ) Ковальчук записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

Ранее сообщалось, что Ковальчук поднялся на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в овертайме.