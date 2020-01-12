СМИ: «Барселона» ждёт решения Хави до конца дня

Короткая ссылка
Бывший футболист «Барселоны» Хави может возглавить каталонский клуб уже сегодня.
СМИ: «Барселона» ждёт решения Хави до конца дня
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Marca. По информации источника, 39-летний испанец получил предложение о контракте на 2,5 года и должен дать решение до конца сегодняшнего дня. 

В случае если Хави откажется, нынешний наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде доработает до конца сезона, после чего клуб вновь сделает предложение своему экс-игроку.

Хави выступал за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год, выиграл 25 трофеев. В настоящее время специалист работает главным тренером катарского «Аль-Садда», где завершал профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант с назначением Хави на пост главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить