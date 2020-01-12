СМИ: «Барселона» ждёт решения Хави до конца дня

Бывший футболист «Барселоны» Хави может возглавить каталонский клуб уже сегодня.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, 39-летний испанец получил предложение о контракте на 2,5 года и должен дать решение до конца сегодняшнего дня.

В случае если Хави откажется, нынешний наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде доработает до конца сезона, после чего клуб вновь сделает предложение своему экс-игроку.

Хави выступал за сине-гранатовых с 1998 по 2015 год, выиграл 25 трофеев. В настоящее время специалист работает главным тренером катарского «Аль-Садда», где завершал профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант с назначением Хави на пост главного тренера.