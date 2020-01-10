СМИ: «Барселона» рассматривает вариант с назначением Хави на пост главного тренера

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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, в настоящее время возглавляющий катарский «Аль-Садд», может вернуться в клуб в качестве главного тренера.
СМИ: «Барселона» рассматривает вариант с назначением Хави на пост главного тренера
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1. По информации источника, в Дохе состоялась встреча Хави с генеральным директором «Барселоны» Оскаром Грау и спортивным директором Эриком Абидалем.

В качестве футболиста Хави выступал за каталонцев с 1998 по 2015 год и завоевал с клубом 25 трофеев.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» победил «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

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