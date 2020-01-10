СМИ: «Барселона» рассматривает вариант с назначением Хави на пост главного тренера
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Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1. По информации источника, в Дохе состоялась встреча Хави с генеральным директором «Барселоны» Оскаром Грау и спортивным директором Эриком Абидалем.
В качестве футболиста Хави выступал за каталонцев с 1998 по 2015 год и завоевал с клубом 25 трофеев.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» победил «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.