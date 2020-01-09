«Атлетико» победил «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Мадридский «Атлетико» взял верх над «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась в пользу «матрасников» со счётом 3:2.

Подопечные Диего Симеоне вышли вперёд на 46-й минуте благодаря голу Коке. Каталонцы ответили забитыми мячами Лионеля Месси и Антуана Гризманна на 51-й и 62-й минутах. В конце матча Альваро Мората сравнял счёт с пенальти (81'), а Анхель Корреа (86') принёс победу своей команде.

В финале «Атлетико» встретится с «Реалом» 12 января.

Ранее «Реал» обыграл «Валенсию» (3:1) и вышел в финал Суперкубка Испании.