«Атлетико» победил «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

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Мадридский «Атлетико» взял верх над «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.
«Атлетико» победил «Барселону» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании
  • Анхель Корреа
  • globallookpress.com

Встреча прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась в пользу «матрасников» со счётом 3:2.

Подопечные Диего Симеоне вышли вперёд на 46-й минуте благодаря голу Коке. Каталонцы ответили забитыми мячами Лионеля Месси и Антуана Гризманна на 51-й и 62-й минутах. В конце матча Альваро Мората сравнял счёт с пенальти (81'), а Анхель Корреа (86') принёс победу своей команде.

В финале «Атлетико» встретится с «Реалом» 12 января.

Ранее «Реал» обыграл «Валенсию» (3:1) и вышел в финал Суперкубка Испании.

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