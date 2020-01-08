«Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
Встреча, проходившая на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, завершилась победой «Реала» со счётом 3:1.
Голы в составе мадридцев на счету Тони Крооса, Иско и Луки Модрича. Единственный гол «Валенсии» ударом с пенальти забил Даниэль Парехо.
Российский полузащитник левантийского клуба Денис Черышев вышел на поле на 70-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
В финале «Реал» встретится с победителем пары «Барселона» — «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Ди Си Юнайтед» заинтересован в услугах Модрича.