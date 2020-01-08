«Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

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В полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу мадридский «Реал» одержал победу над «Валенсией».

Встреча, проходившая на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, завершилась победой «Реала» со счётом 3:1.

Голы в составе мадридцев на счету Тони Крооса, Иско и Луки Модрича. Единственный гол «Валенсии» ударом с пенальти забил Даниэль Парехо.

Российский полузащитник левантийского клуба Денис Черышев вышел на поле на 70-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

В финале «Реал» встретится с победителем пары «Барселона» — «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Ди Си Юнайтед» заинтересован в услугах Модрича.

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