СМИ: «Ди Си Юнайтед» заинтересован в услугах Модрича

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич попал в сферу интересов клуба североамериканской Высшей лиги футбола (MLS) «Ди Си Юнайтед».
СМИ: «Ди Си Юнайтед» заинтересован в услугах Модрича
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, представители клуба уже встречались с агентами 34-летнего хорватского хавбека.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. За это время он выиграл 15 клубных трофеев, а также стал обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне в его активе четыре гола и пять голевых передач в 18 матчах.

Контракт Модрича с «Реалом» истекает летом 2020 года.

Ранее Моуринью рассказал, что у Эриксена есть три варианта продолжения карьеры.

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