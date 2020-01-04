Моуринью рассказал, что у Эриксена есть три варианта продолжения карьеры

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода из команды полузащитника Кристиана Эриксена.

«Честно говоря, я не знаю, могут ли его продать в январе. Вы понимаете всю ситуацию: сейчас он может согласовать контракт с любым клубом и перейти туда по окончании сезона. Это первый вариант. Второй вариант — если и игрок, и другой клуб захотят оформить сделку уже в январе, но в этой ситуации всё под контролем нашего клуба. Ещё один вариант — он останется. На данный момент он здесь, он наш игрок», — приводит слова Моуринью Football.London.

Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. Его нынешнее соглашение истекает летом. В общей сложности он провёл 300 матчей за команду «шпор», в которых забил 69 мячей и отдал 89 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет арендовать футболиста «Атлетико» Лемара.