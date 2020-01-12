СМИ: «Рейнджерс» готов рассмотреть предложения по обмену Георгиева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского вратаря Александра Георгиева.

Об этом сообщает обозреватель Эллиотт Фридман. Разговоры об обмене Георгиева появились в связи с игрой другого российского голкипера «Рейнджерс» Ильи Шестёркина.

«За шесть недель до дедлайна ситуация такова, что у «Рейнджерс» есть три хороших вратаря — Хенрик Лундквист, новичок Игорь Шестёркин и Александр Георгиев. В команде на подходе много хороших защитников, поэтому в трёх голкиперах высокого уровня клуб не нуждается. «Рейнджерс» будет слушать предложения по Георгиеву, однако для заинтересованных это не будет дёшево. Георгиева не обменяют на «проспектов», а будут просить взамен молодого хоккеиста, который уже готов играть и приносить пользу сейчас», — заявил Фридман в эфире Hockey Night in Canada.

Контракт Георгиева с «Рейнджерс» истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Барбашёв набрал два очка.