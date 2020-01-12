«Тампа» с минимальным счётом обыграла «Филадельфию» в НХЛ
- Reuters
- © Eric Hartline-USA TODAY Sports
Матч, который состоялся в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершился победой гостей со счётом 1:0.
Единственная шайба в матче на счету Патрика Маруна.
Вратарь гостей Андрей Василевский отразил все 23 броска по своим воротам. Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, Александр Волков, а также защитник хозяев Иван Проворов очков не набрали.
Ранее сообщалось, что шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» разгромить «Вашингтон» в НХЛ.