«Тампа» с минимальным счётом обыграла «Филадельфию» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Филадельфия Флайерз».
«Тампа» с минимальным счётом обыграла «Филадельфию» в НХЛ
  • Reuters
  • © Eric Hartline-USA TODAY Sports

Матч, который состоялся в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершился победой гостей со счётом 1:0.

Единственная шайба в матче на счету Патрика Маруна.

Вратарь гостей Андрей Василевский отразил все 23 броска по своим воротам. Российские хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров, Михаил Сергачёв, Александр Волков, а также защитник хозяев Иван Проворов очков не набрали.

Ранее сообщалось, что шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» разгромить «Вашингтон» в НХЛ.

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