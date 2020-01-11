Боец MMA Орловский объяснил неприязнь к Фёдору Емельяненко

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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.

«Мне кажется, он ненастоящий. Он фейковый чутка. И всё. И команда у него была не совсем порядочной, скажем так», — сказал Орловский в сторис своего Instagram.

Он также отметил, что готов ещё раз выйти на бой с Емельяненко, если поступит правильное предложение. 

Поединок Орловского и Емельяненко прошёл в 2009 году. Российский боец тогда нокаутировал соперника в четвёртом раунде.

Ранее Bellator пока не обсуждал с Фёдором Емельяненко его следующий бой.

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