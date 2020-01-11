Агузаров высказался о слухах об употреблении наркотиков футболистом «Рубина» Игнатьевым

Представитель нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров отреагировал на слухи, согласно которым «Краснодар» продал игрока, так как тот якобы употреблял кокаин.

«Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у подобной чуши. И пусть это будет на совести тех, кто этим занимается. Мне эти люди неинтересны, мне слишком дорого моё время, чтоб занимать его ими. Мы же с Ваней просто посмеялись над этим всем бредом», — цитирует Агузарова «Чемпионат».

По его словам, он и сам форвард рады трансферу в «Рубин». Он также подчеркнул, что решение о переходе было общим: его поддержала и сторона игрока, и «Краснодар».

«Выносить наши внутренние взаимоотношения с руководством клуба я не стану, но я ещё летом предпринимал максимальные усилия, чтобы осуществить переход Игнатьева», — добавил Агузаров.

21-летний Игнатьев, который является воспитанником «Краснодара», подписал контракт с «Рубином» до 30 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что ему непонятен переход Игнатьева.