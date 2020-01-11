Агузаров высказался о слухах об употреблении наркотиков футболистом «Рубина» Игнатьевым

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Представитель нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров отреагировал на слухи, согласно которым «Краснодар» продал игрока, так как тот якобы употреблял кокаин.
Агузаров высказался о слухах об употреблении наркотиков футболистом «Рубина» Игнатьевым
  • © РИА Новости

«Все мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги у подобной чуши. И пусть это будет на совести тех, кто этим занимается. Мне эти люди неинтересны, мне слишком дорого моё время, чтоб занимать его ими. Мы же с Ваней просто посмеялись над этим всем бредом», — цитирует Агузарова «Чемпионат».

По его словам, он и сам форвард рады трансферу в «Рубин». Он также подчеркнул, что решение о переходе было общим: его поддержала и сторона игрока, и «Краснодар».

«Выносить наши внутренние взаимоотношения с руководством клуба я не стану, но я ещё летом предпринимал максимальные усилия, чтобы осуществить переход Игнатьева», — добавил Агузаров.

21-летний Игнатьев, который является воспитанником «Краснодара», подписал контракт с «Рубином» до 30 мая 2024 года.

В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что ему непонятен переход Игнатьева.

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