Билялетдинов: мне непонятен переход Игнатьева в «Рубин»
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- РИА Новости
«На мой взгляд, это вообще довольно непонятный переход. Футболист ушёл из родного и достаточно благополучного клуба… Возможно, мы чего-то не знаем, но узнаем со временем», — заявил специалист в интервью RT.
Также Билялетдинов прокомментировал фразу Игнатьева «Зачем ехать в Европу, если она и так рядом».
«Можно, конечно, домыслить, что Европа территориально близко, но она и от Сибири недалеко — через Урал. Если же говорить о еврокубках, то «Краснодар» остался без их весенней стадии, да и «Рубину» осенью будет непросто пробиться в европейские турниры», — добавил тренер.
Ранее Бышовец заявил, что не видит в критике Дзюбы ничего надуманного.