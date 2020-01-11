Билялетдинов: мне непонятен переход Игнатьева в «Рубин»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о переходе нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева в команду из Казани.

«На мой взгляд, это вообще довольно непонятный переход. Футболист ушёл из родного и достаточно благополучного клуба… Возможно, мы чего-то не знаем, но узнаем со временем», — заявил специалист в интервью RT.

Также Билялетдинов прокомментировал фразу Игнатьева «Зачем ехать в Европу, если она и так рядом».

«Можно, конечно, домыслить, что Европа территориально близко, но она и от Сибири недалеко — через Урал. Если же говорить о еврокубках, то «Краснодар» остался без их весенней стадии, да и «Рубину» осенью будет непросто пробиться в европейские турниры», — добавил тренер.

Ранее Бышовец заявил, что не видит в критике Дзюбы ничего надуманного.