Бышовец: не вижу в критике Дзюбы ничего надуманного

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что болельщики справедливо критикуют форварда «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу.

«Я не вижу в критике Дзюбы ничего надуманного. Если, конечно, говорить об игре, а не о тех диких выкриках, которые сопровождали его с трибун. С тех, кто много говорит, много спрашивают. Артём говорит много и часто выступает. Перед игрой с Сан-Марино говорил о том, что забьёт семь мячей, а в итоге не оформил ни одного. В ключевых играх — против «Локомотива», «Лейпцига» или сборной Бельгии — болельщики не увидели лидера, которым Артёма пытаются подавать. Такое ощущение, что он зависит от своего настроения», — приводит слова Бышовца «Собеседник».

В текущем сезоне «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов на стадии группового раунда. В чемпионате России команда занимает первую строчку, а Дзюба является одним из лучших бомбардиров первенства.

Ранее Колобков заявил, что ситуация с оскорблениями Дзюбы не красит российский футбол.