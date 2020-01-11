На этапе КМ в Дрездене произошёл конфликт между итальянским и французским лыжниками

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В четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене произошёл конфликт между итальянцем Федерико Пеллегрино и французом Ришаром Жуве после их столкновения на трассе.
На этапе КМ в Дрездене произошёл конфликт между итальянским и французским лыжниками
  • Федерико Пеллегрино
  • Reuters
  • © NTB SCANPIX

На последнем повороте Жуве резко повернул и сбил итальянского лыжника, который шёл впереди него. Кроме того, в падении Пеллегрино зацепил швейцарца Йовиана Хедигера.

Сразу после инцидента итальянец выразил своё недовольство, а финишировав, стал предъявлять претензии французу.

Победителем же спринтерской гонки стал другой представитель Франции, Лука Шанава.

Ранее российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что пропустит этап КМ в Нове-Место.

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