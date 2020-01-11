Устюгов заявил, что пропустит этап КМ в Нове-Место

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что перенесённая болезнь не позволит ему принять участие на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Спасибо большое, что все пишите и переживаете, куда я пропал. Я немного переболел, сегодня сделал свою первую тренировку. Отдохнул маленько от лыж, перезагрузился, проанализировал всё, что было на «Тур де Ски». Огромный минус в том, что я не смогу принять участие в этапе Кубка мира в Нове-Место, так как небольшая болезнь сказалась на моей форме. Буду готовиться дальше, к Оберстдорфу», — заявил Устюгов в видеообращении в Instagram.

Российский лыжник идёт третьим в общем зачёте Кубка мира, уступая соотечественнику Александру Большунову и норвежцу Йоханнесу Клебо.

Ранее сообщалось, что Клебо пропустит этап КМ в Дрездене.