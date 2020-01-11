Карелин заявил, что ММА — это не вид спорта

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Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал мнение, что смешанные единоборства (ММА) не являются видом спорта.
Карелин заявил, что ММА — это не вид спорта
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«ММА — не спорт. Это система проведения соревнований. Смешанные единоборства. Каждая из дисциплин — это вид спорта. Когда смешивают, это система проведения соревнований», — заявил Карелин в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой «Сила одного».

Он отметил, что при этом соревнования по ММА хорошо организованы и поданы зрителям.

«Если будем об этом говорить, то до чего договоримся? Вспомним учебники истории. Гладиаторские бои — это что, вид спорта? Тоже система проведения соревнований», — добавил прославленный борец.

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