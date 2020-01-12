Экс-тренер «Рубина» объяснил, чего не хватает российским футболистам для игры в Европе

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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему российские футболисты редко уезжают в Европу.
Экс-тренер «Рубина» объяснил, чего не хватает российским футболистам для игры в Европе
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Российских игроков, в общем-то, могут приглашать европейские клубы, и уехать не так сложно, особенно если уменьшить финансовые аппетиты. Другое дело, будет ли футболист прогрессировать там», — заявил специалист в интервью RT

Он также прокомментировал последние слухи об интересе европейских клубов к Эльдору Шомуродову, Александру Кокорину и Фёдору Смолову. 

«Мне это напоминает некую оферту. То есть в СМИ публикуется информация, и таким образом озвучивается, что клубы готовы продавать игроков. Мол, напоминаем о них, а вы подумайте. Но, даже если интерес и есть, это всё равно не сделки уровня перехода Андрея Аршавина в «Арсенал». Это как отправиться играть в Германию, но не в «Баварию», а в «Мюнхен 1860», — добавил тренер. 

Ранее Билялетдинов заявил, что, если Кокорин уедет всем назло, быстро вернётся назад.

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