Биатлонист Латыпов: был шанс побороться за бронзу в эстафете

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Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Биатлонист Латыпов: был шанс побороться за бронзу в эстафете
  • © Андрей Аносов/СБР
  • РИА Новости

«Был шанс побороться за бронзу. Думал, что попал последним выстрелом, потерял на этом время, потом перезаряжал. На всё ушло около 15 секунд. Если бы не это, то мы бы уходили с рубежа вместе с Бенедиктом Доллем», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Он отметил, что на первом подъёме ускорился и сократил отставание от немца, но тот сумел сохранить свою позицию за счёт более грамотного распределения сил.

«Доказали, что можем бороться за высокие результаты даже без лидеров, но немного не получилось. Лыжи работали отлично. Перед стартом видел, что все очень близко. Решил сразу приблизиться к лидерам. На четвёртом этапе нечего сохраняться, надо сразу работать в полную силу. Мы были близки к попаданию на пьедестал, всё впереди», — добавил биатлонист.

Ранее сообщалось, что норвежцы победили в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.

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