«Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, завершилась со счётом 1:1.

«Арсенал» забил первым. Уже на 12-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший с передачи Александра Ляказетта.

«Кристал Пэлас» на 54-й минуте ответил голом Джордана Айю. Ему ассистировал Шейку Куйяте.

Канониры завершали матч в меньшинстве, после того как капитан команды — Обамеянг — на 67-й минуте получил прямую красную карточку за грубый фол на Максимилиане Мейере.

Таким образом, «Кристал Пэлас» поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков и опередив опустившийся на десятое место «Арсенал», в активе которого 28 очков.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен бесплатно подписать форварда «Наполи» Мертенса.