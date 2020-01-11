Исинбаева: все должны понимать мотивацию решения CAS по России

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Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях в отношении России должно быть понятно всем заинтересованным сторонам.
Исинбаева: все должны понимать мотивацию решения CAS по России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Понятно одно: в случае вынесения отрицательного для России решения Международный олимпийский комитет будет требовать разъяснений, в связи с чем были применены те или иные санкции. Считаю, что это нормально, все должны понимать мотивацию решения CAS», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Она также отметила, что в кулуарах на сессии МОК данный вопрос не обсуждался, поскольку все ждут решения CAS.

«Предвосхищать события не хочу, я так понимаю, что скоро всё разрешится, надеюсь, положительно для нас», — добавила прославленная спортсменка.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, которое было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что ОКР подаст апелляцию на решение WADA на следующей неделе.

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