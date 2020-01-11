ОКР подаст апелляцию на решение WADA на следующей неделе
- РИА Новости
«В ближайшее время мы уведомим CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА в качестве третьего заинтересованного лица. Это обязательно произойдёт на следующей неделе. Адвокатов, которые будут представлять наши интересы, мы уже анонсировали. Все готово, остались технические детали», — цитирует ТАСС Позднякова.
9 декабря 2019 года исполком WADA постановил лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Ранее в МОК заявили, что дела оправданных CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены.