ОКР подаст апелляцию на решение WADA на следующей неделе

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, когда организация подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В ближайшее время мы уведомим CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА в качестве третьего заинтересованного лица. Это обязательно произойдёт на следующей неделе. Адвокатов, которые будут представлять наши интересы, мы уже анонсировали. Все готово, остались технические детали», — цитирует ТАСС Позднякова.

9 декабря 2019 года исполком WADA постановил лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия и отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

Ранее в МОК заявили, что дела оправданных CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены.