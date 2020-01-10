МОК: дела оправданных CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены
- Reuters
Об этом в пятницу заявил президент МОК Томас Бах. Пересмотр дел может быть связан с вновь открывшимися фактами.
«Да, мы рассматриваем такую возможность, причем по двум различным направлениям. Мы сотрудничаем со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы понять, какая дополнительная информация может быть предоставлена. Мы также должны чётко знать, какими юридическими возможностями мы обладаем, будет ли у нас возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные», — цитирует функционера ТАСС.
В числе оправданных CAS спортсменов — скелетонист Александр Третьяков, который 10 января выиграл этап Кубка мира во Франции.