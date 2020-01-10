МОК: дела оправданных CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены

Международный олимпийский комитет (МОК) может заново рассмотреть дела 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2014 и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году по делу о нарушении антидопинговых правил.

Об этом в пятницу заявил президент МОК Томас Бах. Пересмотр дел может быть связан с вновь открывшимися фактами.

«Да, мы рассматриваем такую возможность, причем по двум различным направлениям. Мы сотрудничаем со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы понять, какая дополнительная информация может быть предоставлена. Мы также должны чётко знать, какими юридическими возможностями мы обладаем, будет ли у нас возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные», — цитирует функционера ТАСС.

В числе оправданных CAS спортсменов — скелетонист Александр Третьяков, который 10 января выиграл этап Кубка мира во Франции.