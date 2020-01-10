Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Ла-Плане

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Российский скелетонист Александр Третьяков победил на этапе Кубка мира во французском Ла-Плане.
Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Ла-Плане
  • РИА Новости

Он показал лучшее время в обеих попытках. Его суммарный результат составил 1 минуту 58,90 секунды. Второе место занял многолетний соперник россиянина Мартинс Дукурс из Латвии, уступивший Третьякову 0,37 секунды. Третье место поделили китаец Гэн Вэнцзян и кореец Юн Сун Бин (отставание 1,39). Россияне Евгений Рукосуев и Никита Трегубов классифицировались соответственно на девятой (+1,66) и 11-й (+1,92) позициях.

Ранее сообщалось, что россиянка Елена Никитина победила на этапе КМ по скелетону во Франции.

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