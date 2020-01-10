Чешский футболист «Спартака» Крал рассказал, как ему живётся в Москве

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Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал об особенностях жизни в Москве.
Чешский футболист «Спартака» Крал рассказал, как ему живётся в Москве
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По словам легионера, ему не составило труда адаптироваться на новом месте работы, поскольку в команде оказалось много молодых игроков.

«Что касается жизни в Москве, то я довольно быстро адаптировался к ней и уже нашёл квартиру. Жизнь в Москве прекрасна, мне нравится. По поводу русского языка могу сказать, что хотел бы выучить его как можно скорее, пусть у нас в команде и есть переводчик. Без него я говорю с ребятами на английском, чаще с иностранными футболистами. Но, даже если мы не понимаем друг друга на 100%, на футбольном поле за нас говорят наши ноги и руки», — приводит слова Крала iSport.cz.

Ранее сообщалось, что бывший помощник Массимо Карреры возглавит «Спартак-2».

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