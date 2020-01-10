«Спартак» потерпел пятое поражение в шести последних матчах в КХЛ
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В начале третьего периода Каспарс Даугавиньш в численном большинстве вывел гостей вперёд, однако через 11 минут Никита Точицкий восстановил равновесие. Он же реализовал победный буллит в послематчевой серии. Это поражение стало вторым подряд для красно-белых и пятым в последних шести встречах. «Спартак» с 58 набранными очками занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Сочи» с 43 зачётными баллами располагается на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что шайба Александра Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Анахаймом» в НХЛ.