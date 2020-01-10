Экс-чемпион UFC Леснар заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим в мире бойцом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), известный рестлер Брок Леснар рассказал, кого считает лучшим бойцом мира.

«Могу предположить, что сейчас лучший в мире либо Джон Джонс, либо Хабиб Нурмагомедов. По крайней мере, я слышал, как об этом говорил Дана Уайт. Честно говоря, забавно, что легковеса считают лучшим в мире бойцом. Разве лучший — это не тот парень, что может победить любого соперника? У меня нет проблем с Хабибом, ничего не имею против него. Похоже, он хороший парень, но у меня завтрак весит больше, чем он. Нурмагомедов никогда не переборет борца, который в два раза больше него. Я бы просто размазал его в октагоне. Лично я считаю самым крутым бойцом чемпиона в тяжёлом весе», — приводит слова Леснара Fight Time.

В настоящее время Хабиб Нурмагомедов занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. На первом месте находится чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс.

Ранее СМИ предположили, что Нурмагомедов завершит карьеру в 2020 году.