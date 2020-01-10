Глава МОК надеется, что новый президент WADA привнесёт новую энергию в борьбу с допингом

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился ожиданиями от работы с новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой.

«У WADA теперь новая команда руководителей во главе с президентом Витольдом Банькой. Мы с нетерпением ждём возможности начать совместную работу. Вы привнесёте новую энергию и решимость в борьбу с допингом», — цитирует Баха ТАСС.

Также глава МОК поблагодарил бывшего президента WADA сэра Крэйга Риди за его работу.

Ранее Поздняков выразил надежду на честное решение CAS по отношению к вещам, с которыми Россия не согласна.