Глава МОК надеется, что новый президент WADA привнесёт новую энергию в борьбу с допингом

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился ожиданиями от работы с новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой.
Глава МОК надеется, что новый президент WADA привнесёт новую энергию в борьбу с допингом
  • РИА Новости

«У WADA теперь новая команда руководителей во главе с президентом Витольдом Банькой. Мы с нетерпением ждём возможности начать совместную работу. Вы привнесёте новую энергию и решимость в борьбу с допингом», — цитирует Баха ТАСС.

Также глава МОК поблагодарил бывшего президента WADA сэра Крэйга Риди за его работу.

Ранее Поздняков выразил надежду на честное решение CAS по отношению к вещам, с которыми Россия не согласна.

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