Глава МОК надеется, что новый президент WADA привнесёт новую энергию в борьбу с допингом
- РИА Новости
«У WADA теперь новая команда руководителей во главе с президентом Витольдом Банькой. Мы с нетерпением ждём возможности начать совместную работу. Вы привнесёте новую энергию и решимость в борьбу с допингом», — цитирует Баха ТАСС.
Также глава МОК поблагодарил бывшего президента WADA сэра Крэйга Риди за его работу.
Ранее Поздняков выразил надежду на честное решение CAS по отношению к вещам, с которыми Россия не согласна.