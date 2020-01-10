Поздняков: мы надеемся на честное решение CAS по отношению к вещам, с которыми мы не согласны

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) смягчит санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«Существуют различные точки зрения по вопросу длительности процесса, цифры сильно разнятся. С моей точки зрения, анонсировать их было бы не совсем правильно. Но я думаю, что с момента, когда будет создана панель арбитров, пройдёт месяца три или четыре. Оценки разнятся, однако мы надеемся на честное и справедливое решение в отношении тех вещей, с которыми мы не согласны. Мы считаем, что рекомендации комитета по соответствию WADA являются чрезмерными и в большинстве случаев нелогичными. Их последствия сложно просчитать — даже с точки зрения тех, кто задаёт эти вопросы», — приводит слова Позднякова ТАСС.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований на четырёхлетний срок. Российская сторона не согласилась с этими санкциями и обжалует вердикт организации в CAS.

Ранее сообщалось, что WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА.