Поздняков: мы надеемся на честное решение CAS по отношению к вещам, с которыми мы не согласны

Короткая ссылка
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) смягчит санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Поздняков: мы надеемся на честное решение CAS по отношению к вещам, с которыми мы не согласны
  • РИА Новости

«Существуют различные точки зрения по вопросу длительности процесса, цифры сильно разнятся. С моей точки зрения, анонсировать их было бы не совсем правильно. Но я думаю, что с момента, когда будет создана панель арбитров, пройдёт месяца три или четыре. Оценки разнятся, однако мы надеемся на честное и справедливое решение в отношении тех вещей, с которыми мы не согласны. Мы считаем, что рекомендации комитета по соответствию WADA являются чрезмерными и в большинстве случаев нелогичными. Их последствия сложно просчитать — даже с точки зрения тех, кто задаёт эти вопросы», — приводит слова Позднякова ТАСС.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований на четырёхлетний срок. Российская сторона не согласилась с этими санкциями и обжалует вердикт организации в CAS.

Ранее сообщалось, что WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить