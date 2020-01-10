Хореограф группы Тутберидзе: Этери очень хорошо умеет сдерживать себя

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о характере известного тренера.

«Многие думают, что она жестокий, холодный человек. Этери создаёт такое впечатление о себе. Когда смотришь на неё по телевизору, кажется, что это Снежная королева: ни одной эмоции, даже глаз не дрогнет. Она очень хорошо умеет сдерживать себя. За сильным характером скрывается очень ранимая и чуткая женщина. Она сдерживает себя ради спортсменов. В Тутберидзе они видят уверенность. Когда тренера колбасит, то это моментально передаётся спортсмену. Эта непоколебимость приходит с опытом. Надо переродиться из спортсмена в тренера, а это долгий и сложный процесс», — цитирует хореографа «Спорт Бизнес Online».

Железняков сотрудничает с группой Тутберидзе на протяжении 12 лет.

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