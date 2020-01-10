СМИ: Бой Бетербиева может быть перенесён в Москву

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Поединок чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева может пройти в столице России.
СМИ: Бой Бетербиева может быть перенесён в Москву
  • © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, китайская сторона, которая выиграла право на проведение боя, не выплатила необходимую сумму за право проведения поединка. Соперником Бетербиева должен стать китайский боксёр Мэн Фаньлун, который является обязательным претендентом по версии IBF.

Новым местом проведения поединка называется Москва. Бой может состояться 28 марта.

Ранее британский боксёр Уайт выразил заинтересованность в бое с Поветкиным.

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