Британский боксёр Уайт выразил заинтересованность в бое с Поветкиным

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Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что в следующем бою хотел бы встретиться с россиянином Александром Поветкиным.
Британский боксёр Уайт выразил заинтересованность в бое с Поветкиным
  • Reuters

«Мой промоутер Эдди Хирн упоминал 18 апреля в одном из своих интервью. Думаю, это именно та дата. Возможно, бой пройдёт в Лондоне или Манчестере, как-то так. Если Поветкин этого хочет, то он может получить этот поединок. Этот бой будет настоящей войной, мы с ним оба идём вперёд на своих соперников. Поветкин выходит в ринг, чтобы драться. Он не из тех, кто ходит вокруг да около. Я такой же, потому давайте устроим это и выясним, кто из нас двоих обладает лучшим левым хуком», — заявил Уайт в интервью Sky Sports.

В активе британца 27 побед в 28 боях на профессиональном ринге. У Поветкина 35 выигранных поединков, два поражения и одна ничья.

Ранее Рябинский заявил, что бой Поветкина с Хантером получился классным и серьёзным.

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