Рябинский: бой Поветкина с Хантером получился классным и серьёзным

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Глава промоутерской кампании «Мир бокса» Андрей Рябинский признался, что в 2019 году его удивили все боксеры, с которыми он работает.

«Это касается даже Саши Поветкина, потому что это была красивая ничья, особенно по сравнению с основным боем. Там всё было интересно, но именно этот поединок получился особенно серьёзным и классным. А так все ребята хорошо идут. Дмитрий Бивол прекрасно работает в Америке, перед ним открываются большие перспективы и возможности. Есть проблемы у Сергея Кузьмина. Он недавно проиграл и ещё получил травму. Но восстановится и будет продолжать», — сказал Рябинский в интервью RT.

7 декабря в Саудовской Аравии Поветкин свел вничью бой против американца Майкла Хантера за статус официального претендента на чемпионский титул WBA в тяжёлом весе.

Ранее Поветкин рассказал, собирается ли завершать карьеру.

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