Поветкин рассказал, собирается ли завершать карьеру

Короткая ссылка
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин признался, что не раздумывал над завершением профессиональной карьеры спортсмена.
Поветкин рассказал, собирается ли завершать карьеру
  • © Demian Stringer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я всё ещё выступаю на высоком уровне и сдаваться не собираюсь. В ближайшее время всё узнаем», — сказал Поветкин RT.

Также 40-летний российский боксёр выразил мнение, что статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) может быть разыгран в его повторной встрече с Майклом Хантером.

«Руководство организации со мной не разговаривало насчёт статуса претендента. Думаю, что нам удастся организовать бой-реванш с Хантером, в котором и определится обязательный претендент», — добавил Поветкин.

Ранее Поветкин заявил, что для него ничья в боксе — самый разочаровывающий результат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить