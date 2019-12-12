Поветкин рассказал, собирается ли завершать карьеру

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин признался, что не раздумывал над завершением профессиональной карьеры спортсмена.

«Я всё ещё выступаю на высоком уровне и сдаваться не собираюсь. В ближайшее время всё узнаем», — сказал Поветкин RT.

Также 40-летний российский боксёр выразил мнение, что статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) может быть разыгран в его повторной встрече с Майклом Хантером.

«Руководство организации со мной не разговаривало насчёт статуса претендента. Думаю, что нам удастся организовать бой-реванш с Хантером, в котором и определится обязательный претендент», — добавил Поветкин.

Ранее Поветкин заявил, что для него ничья в боксе — самый разочаровывающий результат.