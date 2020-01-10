«Флорида» обыграла «Ванкувер» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс».
«Флорида» обыграла «Ванкувер» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Steve Mitchell-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Би-Би-энд-Ти-центре» во Флориде, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Пантерз» забрасывали Ноэль Аччари (дважды), Марк Писик, Евгений Дадонов, Майк Хоффман. У гостей отличились Брок Бёзер и Тайлер Мотт.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой. Вратарь команды Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32.

Ранее сообщалось, что вратарь «Нэшвилла» Ринне забросил шайбу в матче НХЛ.

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