«Флорида» обыграла «Ванкувер» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча, проходившая в «Би-Би-энд-Ти-центре» во Флориде, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Пантерз» забрасывали Ноэль Аччари (дважды), Марк Писик, Евгений Дадонов, Майк Хоффман. У гостей отличились Брок Бёзер и Тайлер Мотт.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой. Вратарь команды Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32.

Ранее сообщалось, что вратарь «Нэшвилла» Ринне забросил шайбу в матче НХЛ.