Вратарь «Нэшвилла» Ринне забросил шайбу в матче НХЛ

Вратарь клуба «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Нэшвилла». Окончательный счёт в матче броском в пустые ворота через всю площадку установил вратарь «Предаторз» Пекка Ринне.

37-летний финн стал 12-м вратарём в истории НХЛ, забросившим шайбу. Автором последней вратарской шайбы в НХЛ был голкипер «Финикс Койотис» Марк Смит. Это произошло 19 октября 2013 года.

Ранее сообщалось, что три очка Панарина и 46 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.