Вратарь «Нэшвилла» Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
- Reuters
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Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Нэшвилла». Окончательный счёт в матче броском в пустые ворота через всю площадку установил вратарь «Предаторз» Пекка Ринне.
January 10, 2020
37-летний финн стал 12-м вратарём в истории НХЛ, забросившим шайбу. Автором последней вратарской шайбы в НХЛ был голкипер «Финикс Койотис» Марк Смит. Это произошло 19 октября 2013 года.
Ранее сообщалось, что три очка Панарина и 46 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.