Семак объяснил свои слова об «отсутствии катастрофы» после вылета «Зенита» из еврокубков

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, что имел в виду, когда сказал после вылета команды из еврокубков, что катастрофы не произошло.
Семак объяснил свои слова об «отсутствии катастрофы» после вылета «Зенита» из еврокубков
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«Скажу ещё раз: мы очень расстроены тем, что не вышли из группы. Это огромное разочарование. Но если рассматривать само выступление в Лиге чемпионов, то команда набрала семь очков», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По его словам, ему бы хотелось достичь большего результата, но российские клубы нечасто выходят в плей-офф ЛЧ.

«Что касается самого слова «катастрофа», то в моём понимании оно применимо лишь к каким-то личным трагичным ситуациям», — добавил Семак.

Ранее в «Зените» заявили, что не намерены отдавать Александра Кокорина в «Фейеноорд».

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