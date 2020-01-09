Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал эпизод с ударом по судейской вышке ракеткой во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

«Возможные санкции АТР? Это решать не мне. С вышкой ничего не случилось, ни с кем ничего не случилось, с моей ракеткой ничего не случилось. Я ударил именно по вышке, ведь рядом не было ничего другого, по чему можно было ударить», — приводит слова Медведева The Age.

Инцидент произошёл во втором сете при счёте 4:3 в пользу аргентинца. Медведев высказал арбитру встречи недовольство его действиями и во время спора дважды ударил ракеткой по судейской вышке, за что был наказан штрафным очком.

После инцидента у него состоялся продолжительный разговор с капитаном сборной России Маратом Сафиным.

Медведев победил Шварцмана (6:4, 4:6, 6:3) и помог сборной России по теннису обыграть Аргентину со счётом 3:0 и выйти в полуфинал соревнований.

Ранее Медведев назвал тяжёлым прошедший матч со Шварцманом на ATP Cup.