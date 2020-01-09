Медведев прокомментировал свой удар ракеткой по судейской вышке
- Reuters
«Возможные санкции АТР? Это решать не мне. С вышкой ничего не случилось, ни с кем ничего не случилось, с моей ракеткой ничего не случилось. Я ударил именно по вышке, ведь рядом не было ничего другого, по чему можно было ударить», — приводит слова Медведева The Age.
Инцидент произошёл во втором сете при счёте 4:3 в пользу аргентинца. Медведев высказал арбитру встречи недовольство его действиями и во время спора дважды ударил ракеткой по судейской вышке, за что был наказан штрафным очком.
После инцидента у него состоялся продолжительный разговор с капитаном сборной России Маратом Сафиным.
Медведев победил Шварцмана (6:4, 4:6, 6:3) и помог сборной России по теннису обыграть Аргентину со счётом 3:0 и выйти в полуфинал соревнований.
Ранее Медведев назвал тяжёлым прошедший матч со Шварцманом на ATP Cup.