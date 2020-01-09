Теннисист Медведев назвал тяжёлым прошедший матч со Шварцманом на ATP Cup

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал итог прошедшего матча с аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Теннисист Медведев назвал тяжёлым прошедший матч со Шварцманом на ATP Cup
  • © Richard Callis via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Это был очень тяжёлый матч, особенно с точки зрения физики», — приводит слова спортсмена официальный сайт турнира.

Он также выразил мнение, что у него не получается забирать те очки, которые он легко должен выигрывать. По его мнению, не самые сильные удары в сторону соперника создали ему проблемы в матче со Шварцманом.

«Впрочем, то, что я выиграл этот матч, является самым важным, и я действительно рад этому», — добавил Медведев.

Медведев победил Шварцмана (6:4, 4:6, 6:3) и помог сборной России по теннису обыграть Аргентину со счётом 3:0 и выйти в полуфинал соревнований.

Ранее Карен Хачанов высказался о своей победе над Гидо Пельей на ATP Cup.

 

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