Хачанов высказался о своей победе над Пельей на ATP Cup

Короткая ссылка
Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу над аргентинцем Гидо Пельей в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Хачанов высказался о своей победе над Пельей на ATP Cup
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я здорово начал встречу, агрессивно пробивая по мячу и не пропуская атаки соперника. Успешное начало всегда важно, если у вас именно такая установка на матч. Думаю, в целом всё сработало и игра получилась удачной. Доволен своим сегодняшним выступлением», — цитирует Хачанова официальный сайт турнира. 

Хачанов победил Пелью со счётом 6:2, 7:6. Сборная России одолела Аргентину (3:0) и вышла в полуфинал.

Ранее Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли аргентинцев в парном матче на ATP Cup.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить