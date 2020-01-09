Хачанов высказался о своей победе над Пельей на ATP Cup

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу над аргентинцем Гидо Пельей в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

«Я здорово начал встречу, агрессивно пробивая по мячу и не пропуская атаки соперника. Успешное начало всегда важно, если у вас именно такая установка на матч. Думаю, в целом всё сработало и игра получилась удачной. Доволен своим сегодняшним выступлением», — цитирует Хачанова официальный сайт турнира.

Хачанов победил Пелью со счётом 6:2, 7:6. Сборная России одолела Аргентину (3:0) и вышла в полуфинал.

Ранее Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли аргентинцев в парном матче на ATP Cup.