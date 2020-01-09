Стала известна самая популярная спортивная трансляция в России за 2019 год

Трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии между сборными России и США стала самой рейтинговой среди спортивных эфиров за 2019 год.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

Рейтинг игры команд России и США (4:3), которая прошла 23 мая, составил 6,64, а общая доля зрителей — 26,75%. Кроме того, за прошедший год данная трансляция занимает 15-е место в общем списке телеэфиров.

Второе и третье места среди спортивных событий также занимают матчи сборной России на ЧМ-2019. На втором месте — встреча группового этапа со Швецией с рейтингом 5,4 и общей долей 20,18%. Тройку замыкает матч 1/2 финала с Финляндией (рейтинг — 5,27, доля — 26,3%).

Ранее сообщалось, что финал МЧМ-2011 по хоккею посмотрели 1,3 млн зрителей, в то время как параллельно шёл финал МЧМ-2020.