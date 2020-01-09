Финал МЧМ-2011 посмотрели 1,3 млн зрителей, параллельно шёл финал МЧМ-2020
- Евгений Кузнецов. Финал МЧМ-2011 / © y27/ZUMAPRESS.com
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Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Василий Конов.
При этом игру 2020 года посмотрели 6,6 млн человек.
Некоторые российские болельщики по ошибке подумали, что Россия обыграла Канаду, так как смотрели финал МЧМ 2011 года по телеканалу «Матч ТВ». При этом решающий матч этого года транслировался на Первом канале.
В финале МЧМ-2020 Россия уступила Канаде со счётом 3:4.
Ранее Тина Канделаки высказалась по поводу ситуации с трансляцией финала МЧМ по хоккею.