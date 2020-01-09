Финал МЧМ-2011 посмотрели 1,3 млн зрителей, параллельно шёл финал МЧМ-2020

Трансляцию финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными России и Канады, которая шла параллельно с финалом МЧМ-2020 между этими же командами, посмотрели 1,3 млн зрителей.

Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Василий Конов.

При этом игру 2020 года посмотрели 6,6 млн человек.

Некоторые российские болельщики по ошибке подумали, что Россия обыграла Канаду, так как смотрели финал МЧМ 2011 года по телеканалу «Матч ТВ». При этом решающий матч этого года транслировался на Первом канале.

В финале МЧМ-2020 Россия уступила Канаде со счётом 3:4.

Ранее Тина Канделаки высказалась по поводу ситуации с трансляцией финала МЧМ по хоккею.