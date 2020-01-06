Канделаки высказалась по поводу ситуации с трансляцией финала МЧМ по хоккею

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала недовольство болельщиков по поводу ситуации с трансляцией финала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.
Канделаки высказалась по поводу ситуации с трансляцией финала МЧМ по хоккею
  • РИА Новости

По её словам, она не согласна, что трансляция финала МЧМ-2011 является манипуляцией.

«Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Некоторые российские болельщики по ошибке подумали, что Россия обыграла Канаду, так как смотрели финал МЧМ 2011 года по телеканалу «Матч ТВ». При этом решающий матч этого года транслировался на Первом канале.

В финале МЧМ-2020 Россия уступила Канаде со счётом 3:4.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что некоторые люди звонили ему после финала и поздравляли с победой национальной команды.

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