Жена футболиста Погребняка рассказала, как её выгнали из такси

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Жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о неприятной ситуации с таксистом.
Жена футболиста Погребняка рассказала, как её выгнали из такси
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

По её словам, водитель довёз её до неправильного адреса, но отказался везти до пункта назначения.

«Он выкинул мои вещи из машины и вынудил меня выйти, оставив посреди дороги с вещами. Люди, стоявшие на улице, были в шоке», — написала Погребняк в своём Instagram.

Она также заявила о намерении добиться увольнения таксиста. 

Позднее появилась информация, что водитель был отстранён от поездок, а девушке вернули деньги.

Ранее дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ.

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