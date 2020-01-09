Жена футболиста Погребняка рассказала, как её выгнали из такси

Жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о неприятной ситуации с таксистом.

По её словам, водитель довёз её до неправильного адреса, но отказался везти до пункта назначения.

«Он выкинул мои вещи из машины и вынудил меня выйти, оставив посреди дороги с вещами. Люди, стоявшие на улице, были в шоке», — написала Погребняк в своём Instagram.

Она также заявила о намерении добиться увольнения таксиста.

Позднее появилась информация, что водитель был отстранён от поездок, а девушке вернули деньги.

Ранее дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ.