Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ

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Екатеринбургский «Урал» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе екатеринбургского коллектива дубль оформил Павел Погребняк (43-я и 50-я минуты), а также отличился Отман Эль-Кабир (83-я). Хозяева ответили голами Никиты Чернова (21-я) и Деяна Радоньича (64-я).

«Урал» набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Крылья» находятся с 18 очками на 14-й строчке.

Ранее «Уфа» победила «Ахмат» в матче РПЛ.

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