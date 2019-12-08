Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе екатеринбургского коллектива дубль оформил Павел Погребняк (43-я и 50-я минуты), а также отличился Отман Эль-Кабир (83-я). Хозяева ответили голами Никиты Чернова (21-я) и Деяна Радоньича (64-я).
«Урал» набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Крылья» находятся с 18 очками на 14-й строчке.
Ранее «Уфа» победила «Ахмат» в матче РПЛ.