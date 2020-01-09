Сафин прокомментировал победу Медведева в четвертьфинале ATP Cup

Капитан сборной России Марат Сафин прокомментировал победу Даниила Медведева над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

«Для него было важно оставаться морально сильным и просто делать то, что он умеет. Выдать всё и посмотреть, что из этого получится. Не сходить с ума и не торопиться с выходами к сетке, не бить по мячу слишком сильно. Вы должны быть умнее и иногда держать себя в руках, сохранять спокойствие и смотреть, что произойдёт», — заявил Сафин после матча.

В четвертьфинале Медведев обыграл Шварцмана со счётом 6:4, 4:6, 6:3 и тем самым вывел сборную России в полуфинал ATP Cup.

Ранее сообщалось, что Медведев дважды ударил ракеткой по судейской вышке в четвертьфинале ATP Cup.