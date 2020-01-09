Комиссия спортсменов повторно направит вопросы из открытого письма к руководству ВФЛА
- Анжелика Сидорова / © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Как говорится в протоколе заседания комиссии спортсменов ВФЛА, опубликованном в Instagram, к вопросам будет прикреплена просьба дать на них публичные ответы.
Отмечается, что такие требования не противоречат уставу федерации.
29 декабря Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА, в котором были указаны вопросы касаемо деятельности организации и ситуации с её статусом в Word Athletics.
Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов отказалась от предложения посетить заседание президиума ВФЛА.