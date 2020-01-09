Комиссия спортсменов повторно направит вопросы из открытого письма к руководству ВФЛА

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приняла решение повторно направить руководству федерации вопросы, содержавшиеся в открытом письме Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.

Как говорится в протоколе заседания комиссии спортсменов ВФЛА, опубликованном в Instagram, к вопросам будет прикреплена просьба дать на них публичные ответы.

Отмечается, что такие требования не противоречат уставу федерации.

29 декабря Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА, в котором были указаны вопросы касаемо деятельности организации и ситуации с её статусом в Word Athletics.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов отказалась от предложения посетить заседание президиума ВФЛА.