30 сейвов Худобина помогли «Далласу» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Лос-Анджелес Кингз» забил первым. На старте первого периода отличился Анже Копитар.

Победу «Далласу» принесли голы Джейми Бенна и Блейка Комо, забивших в середине второго периода. Голкипер Антон Худобин отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду по буллитам проиграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:4.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ.