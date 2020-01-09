«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ, Кузнецов набрал одно очко

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ, Кузнецов набрал одно очко
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Флайерз» принесли шайбы Трэвиса Конечны, Роберта Хега и Кевина Хейза. Иван Проворов и Михаил Воробьёв не отметились результативными действиями.

«Вашингтон» ответил голами Никласа Бекстрёма и Якуба Враны. В активе Евгения Кузнецова результативная передача. Дмитрий Орлов и Александр Овечкин очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов на лёд не выходил.

Ранее сообщалось, что в НХЛ выразили обеспокоенность отказами Овечкина от участия в Матче звёзд.

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