ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской Лиги

В матче 1/4 финала Кубка Лиги парижский ПСЖ одержал крупную победу над «Сент-Этьеном».

Встреча, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

У ПСЖ хет-трик на счету Мауро Икарди. Также забивали Неймар, Килиан Мбаппе и игрок «Сент-Этьена» Джесси Мулен, поразивший свои ворота. Единственный гол гостей на счету Йоана Кабайе.

С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве. За две жёлтые карточки был удалён Уэсли Фофана.

Ранее сообщалось, что жена Икарди не уверена насчёт продолжения карьеры мужа в ПСЖ.