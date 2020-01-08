Жена Икарди не уверена, что футболист останется в ПСЖ
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«Мауро сам примет решение о своём будущем. Пока нет никакой ясности. Посмотрим. Тяжело постоянно жить на три города: Париж, Рим и Милан. Он пережил прекрасные мгновения в Париже, я за него счастлива. У нас здесь появились друзья, однако давайте подождём и посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Нары AS со ссылкой на Eurosport.
В текущем сезоне Икарди забил за ПСЖ 14 голов в 18 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Кавани согласовал контракт с «Атлетико».